النائب العام يتفقد عددا من النيابات

تفقد النائب العام؛ مولانا تاج السر علي الحبر؛ اليوم نيابات الخرطوم شمال والضرائب والمرور والأسرة والطفل والمال العام؛ حيث وقف على المعوقات والعقبات التي تواجه سير العمل بتلك النيابات.
وابتدر النائب العام زيارته بالوقوف على سير العمل بنيابة الخرطوم شمال؛ حيث التقى رئيس قطاع نيابات الخرطوم مولانا سيف اليزل سري ووكيل أعلى وأعضاء النيابة.. وقام بجولة على مكاتب النيابة، واطمأن على سير العمل، ووجه باستقبال جميع الشكاوى وتسريع الإجراءات خاصة في جرائم القتل من تاريخ ديسمبر 2018م وحتى 2 يونيو 2019م ورفع تقارير بشأنها .. وسرعة تكملة الاجراءات في القضايا المحالة للمحكمة والالتزام بالمعايير المهنية في عمل أعضاء النيابة.. مؤكدا حرص النيابة في المرحلة الحالية على تذليل كافة العقبات التي تحد من عمل النيابة كجهة عدلية مستقلة.
في ذات السياق؛ تفقد النائب العام نيابات الضرائب والمرور والأسرة والطفل حيث استمع الى احصائيات بعمل النيابات من مولانا شيخ الدين جبريل العبيد رئيس النيابة؛ أشار فيها إلى أن نيابة الضرائب استطاعت استرداد مبلغ ٣٩٥ مليار جنيه خلال العام الجاري؛ بلغ عدد المتهمين في البلاغات فيها ٢٥٣، وأن بلاغات المرور المفتوحة خلال العام بلغ ٦١٣٢ بلاغا وأن نيابة الأسرة والطفل فتحت عددا كبيرا من البلاغات خلال ذات العام تنوعت مابين بلاغات القتل تحت الماده ١٣٠ ق. ج وبلاغات تحت المادة 45 قانون الطفل، وأن معظمها بلاغات تحت الماده 142ق.ج ..من جانبها أشارت مولانا بتول شريف أحمد الوكيل الأعلى لنيابات الطفل والأسرة أن النيابة بصدد إنشاء عدد من نيابات الطفل بمحليات العيلفون وجبل أولياء وأمبده وزيادة عدد أعضاء النيابة بتلك النيابات.
في صعيد متصل تفقد النائب العام نيابة الأموال العامة، وأشاد بالدور الكبير والمهم والمطلوب للنيابة في المرحلة الحالية.. واستمع خلال الزيارة الى شرح وافٍ من رئيس النيابة مولانا عمر ابو الحسن لطبيعة عمل واختصاصات النيابة ونوعية البلاغات المفتوحة..
من جانبه وجه النائب العام بتسريع التحري في بلاغات خط هيثرو والنقل النهري والاستعجال في تحويل البلاغات الأخرى للمحكمة للبت فيها.. كما طالب بتقارير عن المتهمين بالحراسات وعن نوعية التهم الموجهة لهم.
سونا