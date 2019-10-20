تصعيد خطير في قضية البصات السفرية

هددت غرفة الباصات السفرية بتنفيذ اضراب شامل، حال لم تستجب الحكومة لمطالبها المتمثلة في تطبيق القانون ومنع (الهايس) من السفر عبر طرق المرور السريع. وقال عضو الغرفة، أحمد خير الزاد، ان الحكومة لم تترك لهم خياراً آخر غير تنفيذ اضراب شامل عن العمل، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي ضمن حزمة اجراءات ابتدرتها الغرفة بدأت بحمل الركاب خارج الميناء البري والذي بدأ منذ الجمعة الماضية ولا يزال مستمراً، لافتاً في إلى ان الحكومة تخسر يومياً قرابة 100 ألف جنيه من خلال تواجد الباصات داخل الميناء.
وكشف أحمد عن اتجاه لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يعقبها اضراب شامل عن العمل، وطالب أحمد بالسماح للباصات بالسفر دون التقيد بزمن معين، لافتاً إلى أن الحكومة تمنع سفر الباصات بعد الثامنة صباحاً إلى بورتسودان لضمان سلامة الركاب بينما تسمح للهايس بالذهاب إلى بورتسودان حتى بعد انتصاف اليوم، وهو أقل أماناً من البص، مشيراً إلى أن الدولة في حالة أصرت على عمل الهايسات عبر طرق المرور السريع فإنهم يطالبون بالعدل من خلال السماح للباصات وهى أكثر أماناً من السفر دون التقيد بزمن المغادرة.
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