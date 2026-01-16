اقتصاد وأعمال
وزير المعادن ونظيره السعودي يبحثان شراكة استراتيجية لتطوير قطاع التعدين
عقد وزير المعادن، الأستاذ نور الدائم طه، جلسة مباحثات مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، على هامش مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في قطاع التعدين.
وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين السودان والمملكة ورغبتهما في الارتقاء بها نحو شراكة استراتيجية مستدامة.
وأشاد طه بالرؤية السعودية لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية، مشيرًا إلى اهتمام السودان بالاستثمارات السعودية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.
وتناول الاجتماع مجالات البحث والاستكشاف الجيولوجي، وبناء القدرات والتدريب، وتطوير المختبرات الفنية، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية في البلدين، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة .
سونا