مدير جامعة الزعيم الأزهري يكشف تفاصيل ما حدث ويقول: لا إتجاه لتعليق الدراسة

فى مدير جامعة الزعيم الأزهري عدم وجود أي إتجاه لتعليق الدراسة، بسبب الأحداث التي وقعت يوم الأحد بين طلاب الوطني ومناصري التجمع بالجامعة، وقال مدير الجامعة بروفيسور وليد الأمين لـ ” باج نيوز” إنه لا إتجاه لوقف الدراسة.
وشدد مسؤول عمادة الطلاب السابق بالجامعة د. دفع الله العركي، إن إدارة الجامعة أكدت على ضرورة إستمرار الدراسة، ونوه إلى أن جهات خارج الجامعة قامت بتأجيج الصراع بين الطرفين.
وقال في تصريح لـ” باج نيوز” إن مجموعة الإسلاميين كانت تقيم مخاطبة داخل مجمع بحري وجاء مناصروا التجمع وطالبوهم بفض المخاطبة وهم يرددون ” أي كوز يطلع برا”، ولفت العركي إلى أن كثرة مناصري التجمع غلبت قلة الإسلاميين فخرجوا لكنهم عادوا مرة أخرى بحشد كبير من طلاب وغيرهم فإقتحموا حرم الجامعة وإشتبكوا مع الطرف الآخر، وأكد العركي عدم وجود وفيات وأعلن عن إصابة ( 7) طلاب من جانب التجمع، و ( 3) من الإسلاميين تم نقلهم لحوادث مستشفى أم درمان.
الخرطوم: باج نيوز