قرار لوزير الري بالتكليف والنقل في عدد من الادارات

اصدر وزير الري والموارد المائية بروفسير ياسر عباس الأحد قرارا” وزاريا” بالتكليف والنقل في عدد من الادارات، حيث تم تكليف المهندس عبد الرحمن صغيرون الزين، من وحدة تنفيذ السدود، بمهام مدير إدارة مياه النيل، وبموجب القرار الوزاري تم تكليف المهندس سعيد مجذوب سعيد من الشركة السودانية للتوليد المائي بمهام السكرتير التنفيذي للجهاز الفني للموارد المائية .
ونقل المهندس عمار أبكر عبد الله من الجهاز الفني للموارد المائية للعمل بالإدارة العامة لشؤون مياه النيل والخزانات.
كما تم ايضا تكليف المهندس محمد الخضر علي ، من السيد الوكيل بأعباء الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية بالوزارة .
وتأتي هذه القرارات في إطار تفعيل عمل الوزارة وانفاذا لبرنامج قوى الحرية والتغيير المضمن بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.
الخرطوم 20-10-2019 (سونا)