البوشي: التعدي على مساحات المدينة الرياضية بلغ 1082000متر مربع

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي أنها قامت بفتح بلاغ أمام محكمة الفساد والمال العام في مخالفات التعدي على مساحة المدينة الرياضة وأن كل الملفات أمام المراجع العام.
وقالت الوزيرة في منبر وكالة السودان للأنباء مساء الأحد إن المخالفات تمت ابتداء من تخصيص الساقية رقم 33 مطري الجريف لقيام المدينة الرياضية عليها دون تعويض لأصحابها (حيث لم تفد المراجعة باستلام أصحاب التعويضات)، مشيرة إلى أن هناك تعديات جنوب شرق المدينة الرياضية وزعت بموجبها 92 قطعة استثمارية، بجانب تعديات أخرى شرق المدينة، كما أن اللجنة المفوضة صدقت على إنشاء مجمع إسلامي بالجزء الجنوبي الشرقي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية ولاية الخرطوم واتضح أن القطعة منحت لجمعية أصحاب الميمنة ودار القرآن، واتضح أن الجمعية غير مسجلة ضمن المنظمات الطوعية أو الخيرية، وأن الموقع الآن به مسجد ومجمع.
وقالت البوشي إنه تم تخصيص مساحة من المدينة الرياضية إلى مصحف إفريقيا وأخرى إلى جامعة إفريقيا العالمية داخل مساحات المدينة الرياضية وأن هناك تعديات أخرى.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعدي الكلي لمساحة المدينة بلغ 1082000 متر مربع (مليون واثنان وثمانون ألف متر مربع) وأن تكلفة المدينة بلغت 37 مليار جنيه سوداني، موضحة وجود مخالفات في العقود والمقاولات ومخالفات في تنفيذ الخرصانات مما أدى إلى سقوط بعض المدرجات.
الخرطوم 20-10-2019م (سونا)