بالفيديو .. والدة متسابقة مصرية في برنامج “ذا فويس” تصدم الجمهور ولجنة التحكيم بردة فعل “غريبة” !

فاجأت والدة متسابقة مصرية في برنامج اختيار المواهب “ذا فويس” ، الجمهور ولجنة التحكيم بردة فعل غريبة ومفاجئة .
كانت المتسابقة المصرية نورهان المرشدي، تقدم أغنية “آمال ماهر” التي تحمل اسم “يا عيني عليكي يا طيبة” ، وفقد ظلت المرشدي حتى اللحظات الأخيرة في فقرتها دون أن يلتف إليها أحد من لجنة التحكيم، ما جعل والدتها التي تتواجد بصحبتها تعيش لحظات عصيبة .
وفجأة جاءت اللحظة الأخيرة، وقررت أحلام الالتفات إلى الشابة وتبعها راغب علامة مباشرة ، فما كان من والدة المرشدي سوى أن تصرخ وتسقط على الأرض بشكل غريب تعبيراً عن فرحها بنجاح ابنتها في تجاوز مرحلة “الصوت وبس”.
كما بكت أحلام بعد انتهاء المتسابقة المصرية من غنائها، وطلبت منها القدوم إليها واحتضنتها فبادلتها الشابة البكاء.
صحيفة المرصد