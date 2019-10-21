الكشف عن هوية “الجوكر الكويتي “الذي ظهر ليلا في شوارع الكويت .. وهكذا جاءت ردة فعله بعد القبض عليه !

كشف رجال مباحث الآداب في الكويت، هوية الشاب، الذي ظهر مؤخرًا في شوارع البلاد ليلًا متقمصًا شخصية ”الجوكر“ الشهيرة التي ظهرت في الفيلم الأمريكي، الذي تم عرضه مؤخرًا.
ووفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد تم استدعاء الشاب وهو (إبراهيم الحبابي) وهو أحد مشاهير التواصل الاجتماعي، للتحقيق معه في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
وبرر الشاب تصرفه بأنه يحب تلك الشخصية واعتاد تقمص شكلها والتقاط الصور لنفسه. وفي وقت لاحق بث مقطعًا له عقب استدعائه والتحقيق معه، حيث ظهر متجولًا بسيارته وبذات القناع الذي أثار الشكوك حوله وتطلب استدعاءه للتحقيق.
وحذر مصدر أمني ”المواطنين والمقيمين من ارتكاب أي أفعال من شأنها زعزعة الأمن وبث الخوف في الأنفس“.
يشار إلى أن شخصية ”الجوكر“ التي يدور حولها الفيلم الأمريكي الشهير شخصية انطوائية مضطربة عقليًا يجد صاحبها طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف.
صحيفة المرصد