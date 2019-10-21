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سياسية

2019/10/21

2019/10/21


غندور: لا علاقة لـ(الوطني) بخطاب تفويض القوات المُسلحة .. ولا ندعم أيِّ حِراكٍ ضد الحكومة



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أكد رئيس المؤتمر الوطني المُكلّف بروفيسور إبراهيم غندور، أنّه لا عِلاقَة للحزب بالخطاب المُتداول حول مسيرة تفويض القوات المُسَلّحة.

وقال غندور في مَنشورٍ على صفحته الشخصية بـ”فيسبوك” أمس: “لا ندعم أيِّ حِراكٍ ضد حكومة الفترة الانتقالية رغم مُلاحظاتنا الكثيرة على تجاوزاتهم الجوهرية”، وشَدّد غندور، على أنّ الحكومة الحالية تعتقد أنّ لها كامل الصّلاحيات في تغيير القوانين التي تَحتاج لبرلمان وحكومة مُنتخبة، فَضْلاً عن العمل على تحقيق أهداف أبعد من الفترة الانتقالية، ودَعَا للتفريق بين الحكومة الانتقالية والمُنتخبة، ونصح بالتركيز على إنجاح الفترة الانتقالية وعَدم تَشتيت الجُهُود في غيرها.

الخرطوم: صلاح مختار
صحيفة الصيحة

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2 التعليقات

      1. 1
        ابوعبدالله

        2019/10/21 at 9:40 ص (UTC 2) رابط التعليق

        المفروض يكون اما وزير خارجية او ف السجن مع البشير

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      2. 2
        ود بندة

        2019/10/21 at 12:38 م (UTC 2) رابط التعليق

        السجن لجماعة قحت قريبا .
        كل ما طال عهدكم في السلطة كلما اقتربت أقدامكم الزنازين.
        اولا لكم الهروب قبل اليوم الموعود.
        السلطة خداعة أنظر للبشير
        لا نريد لأحد بأن يخدعنا تاني.

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