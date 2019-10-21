حمدوك يُشكِّل لجنة تحقيق جديدة بشأن فض الاعتصام برئاسة نبيل أديب

أعلَن الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، عَن قَرارٍ لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق مُستقلة للتحقيق في فض الاِعتصام من أمام القيادة العامّة والولايات برئاسة القانوني د. نبيل أديب.
وقال صالح في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس، إنّ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أصدر قراراً بالرقم (63) لسنة 2019 بتشكيل لجنة وطنية مُستقلة للتحقيق في الاِنتهاكات التي جَرَت في الثالث من يونيو الماضي والأحداث التي تمت فيها انتهاكات حقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة في الخرطوم والولايات، وأوضح صالح أنّ هذا القرار يُعدل السابق لرئيس الوزراء بالرقم (14)، وسمي القرار، د. نبيل أديب رئيساً للجنة وعثمان محمد عثمان “كبير مستشارين” مُقرِّراً وصهيب عبد اللطيف “النيابة الجنائية مُقرِّراً مناوباً وعضوية كل من العقيد حقوقي عصمت محمد عبد الله واللواء حقوقي خالد مهدي ومحمد زين الماحي وأحمد الطاهر النور.
الصيحة
1 التعليقات
Grüezi
2019/10/21 at 5:51 م (UTC 2) رابط التعليق
صح النوم، لمن سمعت ان الناس طالعة يوم 21. أكتوبر تطالب بالقصاص طوالي أعلنت تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في فض الاعتصام؟ وين اللجنة الفاتت؟ نفس حركات المخلوع، الجرجرة واللولوة. على أهل المقتولين والمفقودين الاعتصم حتى اخذ القصاص لاولادهم ا