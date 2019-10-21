ضبط ذهب مُهَرّب داخل حذاء سيدة و(348) ألف ريـال سعودي بمطار الخرطوم

ضَبطت جمارك مطار الخرطوم، سيدة وبحوزتها سبيكتي ذهب، إحداها داخل حذاء، والأخرى داخل علبة دواء، وفي وردية أخرى حجزت مبلغ (348) ألف ريـال سعودي مُهَرّبة داخل جدار الشنطة.
وقال مدير إدارة الجمارك عميد شرطة طارق بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ أجهزة الأشعة السينية أطلقت صافرة إنذار عند مُرور إحدى السيدات ليتم بعد ذلك تفتيشها من قِبل العُنصر النسائي الجمركي ليعثر بحوزتها على سبائك الذهب، وأشار إلى تحرير “إعلان حجز” بالمعروضات واتّخاذ الإجراءات القانونية.
ونوّه العقيد شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد مدير فرع الصالات بإدارة جمارك المطار إلى ضرورة إفصاح الركاب المُغادرين خارج البلاد عمّا يَحملونه من عُملاتٍ أو ذهبٍ مع الالتزام بالمبالغ النقدية المسموح بها حالياً وهي (3) آلاف دولار أو ما يُعادلها، وقال إنّ الذهب المسموح به للنساء هو (150) جراماً مشغولاً للزينة، وأوضح أنّ عدم الإفصاح أو الإفصاح الخطأ عن العُملات والذهب يُعرِّض المُسافر إلى المُساءلة القانونية.
الخرطوم (كوش نيوز)