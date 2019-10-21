وفداالحكومةوالجبهةالثورية يوقعان اتفاق إعلان سياسي

وقع وفدا الحكومة وفصائل الجبهة الثورية لمفاوضات السلام، اتفاق إعلان سياسي بقاعة وليم نون فى القصر الرئاسى فى جوبا اليوم الاثنين، بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، ولجنة الوساطة الجنوبية.
حيث وقع عن وفد حكومة السودان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس وفد الحكومة فى المفاوضات الفريق أول محمد حمدان دقلو ووقع عن فصائل الجبهة الثورية، رئيس الجبهة الدكتور الهادى ادريس.
ووقعت على الاتفاق فصائل الجبهة الثورية حيث وقع عن الحركة الشعبية شمال مالك عقار اير والحركة الشعبية لتحرير السودان التى يقودها منى اركو مناوى ابوعبيدة خليفة التعايشى و وقعت ايثار خليل إبراهيم عن حركة العدل والمساواة وصلاح احمد ابراهيم عن تجمع قوى تحرير السودان وداؤود الأمين الجبهة الشعبية ووقع عن الاتحادي الديمقراطي التوم هجو وحركة تحرير كوش محمد داؤود ووقع موسى سيدى محمد عن مؤتمر البجا المعارض والجنرال نمر عبدالرحمن عن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي ووقع عن الشهود رئيس لجنة الوساطة الجنوبية السيد توت قلواك.
وشمل الاتفاق السياسي الذى يمثل خارطة طريق تحكم كل العملية التفاوضية بين الجانبين، شمل مجمل القضايا المطروحة للتفاوض، من أبرزها مراجعة تنفيذ إتفاق جوبا لبناء الثقة الذى وقعه الطرفان فى *١١ سبتمبر ٢٠١٩* وتشكيل لجنة مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار والتأكيد على مسارات للتفاوض المنصوص عليها فى إعلان جوبا.
كما وقع وفدا التفاوض على اعلان مبادئ لوقف العدائيات وقعه عن وفد حكومة السودان وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر وعن الجبهة الثورية رئيس الجبهة دكتور الهادى ادريس وبعض قادة الجبهة الثورية.