فيديو: كمساري بص بالخرطوم يفضح نساء يستجبن للمتحرشين خلال الوقوف (شماعة) بأياديهن

وضح متحصل بإحدى المركبات العامة بولاية الخرطوم(كمساري بص) بأنه خلال عمله في جمع قيمة التذكرة من الركاب أنه شاهد نماذجاً من الرجال الذين يتحرشون بالنساء داخل المركبات العامة وذلك خلال وقوفهن (شماعة) مؤكداً بأن عدد كبير من النساء اللائي يتم التحرش بهن يستجبن للمتحرش ويتجاوبن معه باستخدام أياديهن في استجابتهن لسلوك الرجل المتحرش.
وأضاف الكمساري – الذي كان يتحدث عبر الهاتف في مداخلة لبرنامج (مافي مشكلة) الذي كان يناقش قضية التحرش – أضاف بأن التحرش ليس مقتصراً على الرجال بل أن هناك نماذج من النساء يمارسنه من خلال استجابتهن وتشجيعهن للرجل المتحرش خاصة في المركبات العامة حيث قال:(أنا شغال كمساري في الخرطوم قرابة الخمس سنوات بشوف حاجات زي دي).
الخرطوم (كوش نيوز)