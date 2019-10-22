سلالم “جوكر” في نيويورك تجتذب السياح

ازداد إقبال السياح على أحد السلالم في مدينة نيويورك الأميركية خلال الفترة الأخيرة. ويرجع السبب الوحيد في ذلك إلى كونها هي نفسها السلالم التي ظهرت في الفيلم الظاهرة Joker.
وظهر الجوكر (خواكين فينيكس) في أحد مشاهد الفيلم وهو يؤدي رقصته على هذه السلالم على أنغام أغنية غاري غليتر Rock and Roll Part 2.
ولفت المشهد انتباه المشاهدين حول العالم وتحول إلى مقطع GIF يستخدم على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقع هذه السلالم في المدينة الأميركية وتربط بين شارعي شكسبير وأندرسون مع شارع West 167th Street.
وتحول الموقع إلى نقطة جذب سياحي في الآونة الأخيرة مع تحقيق الفيلم انتشاراً عالمياً، وإيرادات ضخمة في شباك التذاكر، والتي وصلت، حتى حدود كتابة هذه السطور، إلى 619.5 مليون دولار.
وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لهم بمختلف وضعيات التصوير على السلالم ونشروها في مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن هذه الإقبال لم يعجب الجميع، إذ انتقد السكان المحليون والجيران في المنطقة هذا النمو المتزايد في الزوار.
وكتب أحدهم ما يبدو أنه نداء للسلطات قائلاً “من الناحية القانونية وكمقيم في برونكس، أسمح لكم وأشجعكم على فرض ضريبة على كل شخص يزور سلالم الجوكر”.
صحيفة المرصد