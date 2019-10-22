بالصورة .. يعثر على خاتم زواجه المفقود بفضل سمكة

على غرار حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة، عثر بريطاني على خاتم زواجه الذي سقط منه في البحر بفضل ثنائي لا يعرفهما وسمكة سوداء صغيرة.
واكتشف دان ليفين، (44 عاماً) سقوط خاتم زواجه الذي صنعته زوجته أونا له خصيصاً (يدوياً) من إصبعه بعد خروجه من البحر، الأمر الذي أحزنه كثيراً لدرجة أنه لم يتوقع أبداً رؤيته مرة أخرى.
وحسب صحيفة “مترو” البريطانية”، فإن ليفين يواظب على الذهاب لمنطقة Battery Rocks في مقاطعة كورنورال البريطانية لممارسة السباحة، ودائماً ما يخلع خاتم زواجه قبل نزوله البحر، لكن هذه المرة نسي تماماً.
ونزل ليفين البحر السبت الماضي في المنطقة نفسها، لكن هذه المرة كانت الأمواج شديدة للغاية والمد كان مرتفعاً ولكن ليفين سبح لنحو 400 متر، ليخرج منه فاقداً لخاتم زواجه.
وفي محاولة منه لإيجاد الخاتم، وضع ليفين منشوراً على فيسبوك يطلب فيه من الناس الاتصال به في حالة إيجاده في مكان ما هناك.
لم يكن لدى ليفين الكثير من الأمل في رؤية خاتم زواجه مرة أخرى حتى اتصل به جاري وإيما سبيسر، الثنائي الذي لا يعرفهما من قبل، لكنهما من عثرا عليه بفضل سمكة صغيرة سوداء.
قال جاري إنه عثر على الخاتم بالصدفة تحت الماء تحت صخرة صغيرة، لكنه لم يراه، لولا تلك السمكة الصغيرة.
ثم نشر جاري تفاصيل الخاتم على صفحة للمفقودات على الإنترنت، ليقوم أصدقاء دان وأونا بتوصيلهما به وتسليمهما خاتم الزواج، ملتقطين صورة تذكارية، احتفالاً بالحدث المعجزة.
بوابة العين الاخبارية