الشرطة تُوضِّح مُلابسات وفاة مُواطن تعرّض للضرب أثناء التحري

كَشَفت الشرطة، عن مُلابسات وفاة مُواطن أثناء التحري، وأكّدت أنّها شرعت في إجراءات بلاغ فوراً ضد منسوبيها تحت المادة (130) من القانون الجنائي في مُواجهة (5) أفراد مباحث القسم ووضعتهم بالحبس الإداري برئاسة شرطة محلية أم درمان، وأعلنت أنّ النيابة تولّت إجراءات التحري معهم.
وأوضحت الشرطة في بيان بحسب “سونا” أمس، أنه بتاريخ 18 أكتوبر الحالي تم القبض على (6) متهمين في بلاغ سرقة مجوهرات ومبلغ مالي بالعُملة الصعبة، من بينهم المواطن (م. ص. أ) يبلغ من العمر (40) عاماً يُقيم بأم درمان “الصالحة”، وأقرّت أنه أثناء سير التحري بقسم “الدوحة” أم درمان تعرّض أحد المُتهمين للضرب وتمّ تحويله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنّ حالته الصحية سَاءت، ما استدعى تحويله لمستشفى الشرطة لمزيدٍ من الرعاية إلا أنه توفي لرحمة مولاه.
وأعلنت الشرطة أنه تم اتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم (107) تحت المادة (51) إجراءات ونقل الجثمان الى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وعرض أوراق البلاغ للنيابة، والتوجيه باتّخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة (130) من القانون الجنائي في مُواجهة أفراد المباحث المُتهمين.
وترحّمت الشرطة في بيانها على المُواطن الفقيد وتقدّمت بالتعازي لأسرته، وأكّدت أنّ الإجراءات القانونية والإدارية مسُتمرة بكل شفافيةٍ، وتعهّدت بأنّ العدالة ستطول كل المُتورِّطين في الحادث ووصفته بالمُؤسف.
صحيفة الصيحة
1 التعليقات
Aboahmed
2019/10/22 at 2:06 م (UTC 2) رابط التعليق
هي العداله ما طالت لحد الان قتلة الاستاذ / احمد الخير يبقى معقول حتطال ديل !!!!!!!!!!
لكن ربنا موجود ….. وحسبنا الله ونعم الوكيل عليكم ……………
بدلا من حماية الشعب تقتلوهم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!