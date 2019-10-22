اختيار الزوج المناسب .. لا تتزوجي إلا المتزن نفسيًا وعقليًا

تلقى الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، سؤالا يقول: كيف يتم اختيار الزوج المناسب؟
قال أمين الفتوى إن هناك معايير في اختيار الزوج للفتاة المقبلة على الزواج.
وأضاف الورداني، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن اختيار الزوج يتم من خلال معايير تتعلق بذاته فمنها ما يتعلق بقيمه وأخرى بعقله ومظهره، منوها إلى أن معايير القيم تعني أنه لابد أن يكون من أهل الصلاح ويكون من المقبلين على الله والمحبين لفعل الطاعات والعبادات ما يستطيع، ويمكن معرفة قيم الإنسان من خلال علاقته بالله وعلاقته بالناس والآخرين من حوله وهذا يكون ظاهرا.
وتابع أمين الفتوى: كذلك أن يكون الشخص من المتحملين للمسئولية ويكون من الشخصيات التي يمكن تحملها والعيش معها فهناك شخصيات لا تطاق.
وأشار الورداني إلى أهمية أن يكون الشخص ليس من المتذمرين دائما أو دائم الشكوى وكذلك الشخص النرجسي الأناني المغرور قائلا “لا تتزوجي إلا المتزن نفسيا وعقليا”.
وأكد الورداني أن كثيرا من النساء يتزوجن الرجل من أجل تغييره أو على أمل أن يتغير مع المستقبل مؤكدا أن الرجال من الصعب أن يتغيروا في المستقبل أو أن يغيروا من أنفسهم.
وقال امين الفتوى أن الأمر الأخير يتعلق بمظهر الشخص ونظافته الشخصية.
مصراوي