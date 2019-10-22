اتفاق لاستيراد أكثر من (600) بص من السعودية وقطر

أعلنت شركة المواصلات العامة، عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية وقطر بشأن استيراد أكثر من (600) بص لحل أزمة المواصلات في السودان، منها (300) بص تم استيرادها من السعودية، وصل منها (100) بص وتبقى منها (50) بصاً قيد التخليص من الإجراءات الجمركية في ميناء سواكن، وكشفت عن بدء شحن (150) بصاً في المرحلة الثانية خلال شهر ديسمبر المقبل.
وأعلن نائب المدير العام لشركة المواصلات اللواء شرطة (م) عباس حسين الكردي بحسب (أس. أم. سي) أمس، عن استيراد (320) وصل منها منها (80) بصاً، وأكد عن بدء إجراءات شحن نحو (240) بصاً خلال الأسبوع القادم، وكشف عن حلول مُقترحة لشركة المُواصلات تتعلّق بحل أزمة المواصلات، منها النقل النهري والسكك الحديدية تم الدفع بها للجهات المُختصة لحل مُشكلة المواصلات.
الصيحة