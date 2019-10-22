أكد الأستاذ عيسى عثمان شريف وزير الزراعة والغابات رعايته لمشروع السلام الأخضر الذي طرحه منبر السودانيين الوحدويين.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد منبر السودانيين الوحدوين برئاسة الأستاذ أنس النور الأمين العام للمنبر، وحضور د. تقي كرار والأساتذة عبد الله النور ومالك عريس وأسامة محمد الهجا ونادر عبد القادر وشول ميون، ووجه إداراته للتعاون مع المنبر، مستعرضا دور الوزارة في تحقيق السلام المجتمعي، مرحبا بالمبادرات الجميلة التي تحقق السلام.
وكشف الوزير عن ترتيبات جارية لإنشاء فضائية خاصه بالزراعة، كما بشر بقيام جمعيات تعاونية شبابية للاستفادة من خبرات وطاقات الشباب في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت الوزير إلى أن وزارته ستعمل على تمويل مشروعات المرأة في مجال تصنيع المنتجات الزراعية وستسعى لتمليك كافة كليات الزراعة بالجامعات أراضٍ زراعية للتنفيذ والتطبيق العملي للمنهج.
وأوضح أن وزارته ستولي مشروع الجزيرة اهتماما متعاظما، مستعرضا خطة الوزارة تجاه المعالجة، معلنا الإعداد لقيام ورشة للمعالجات بمشاركة خبراء محليين وعالميين، لافتا إلى قيام مؤتمر جامع منتصف ديسمبر لمناقشة قضايا الزراعة بالسودان. وتناول دور الوزارة وعلاقتها مع المزارعين، مضيفا أن هنالك إشكاليات واضحة متمثلة في غياب العلاقة بين الوزارة والمزارع، مؤكدا أن وزارته ستعمل على ربط الوزارة بالمزارع بإيجاد العديد من الحلول والمقترحات التي ستدفع بها منها إنشاء شبكة من المرشدين للعملية الإنتاجية داخل القرية ومتابعة العمليات الفلاحية، كما أبان أن الوزارة ستعقد اجتماعا سنويا مع المزارعين سيخصص فقط للإنتاج والتصنيع الزراعي، موضحا أنه تم تكليف إدارة البحوث بالبحث داخل المزارعين لمعرفة احتياجاتهم والعمل على تحديد التربة والبذور المناسبة من أجل تطوير العمل الزراعي بالبلاد.
وأبان عيسى عثمان أن هنالك حزمة من المعالجات والحلول المطروحة لحل أزمة الخبز والقمح بالبلاد، مبيناً أنه سيتم تغيير نسبة تكوين الخبز الحالية، مشيراً إلى الدراسات الجارية في هذا الشأن.
وزير الزراعة يؤكد الاهتمام بمشروع السلام الأخضر
أكد الأستاذ عيسى عثمان شريف وزير الزراعة والغابات رعايته لمشروع السلام الأخضر الذي طرحه منبر السودانيين الوحدويين.