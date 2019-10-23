( هي ليست فوضى بل هي صدفة )
كانت صدفة عجيبة عندما رشح ابراهيم غندور وزير الخارجية السابق في عهد النظام الباقي وليس البائد .. هي صدفة عندما رشح حمدوك لمنصب اممي و ايضا” كانت صدفة كبيرة عندما اختار الرئيس المخلوع عمر البشير حمدوك لمنصب وزير المالية وبعدها ذات الصدفة جعلت قوى الحرية تختاره رئيسا” لوزراء الثورة ، بل يالمحاسن الصدف التي جاءت بالاستاذ احمد ربيع ممثلا” و مفوضا” بالتوقيع عن قوى الحرية و هو الذي تربطه علاقات قوية بصلاح قوش ،
وياللغرابة والصدفة التي جعلت من فيصل محمد صالح زميل قوش في الدراسة وصديقه الشخصي وزيرا” لإعلام الثورة ، اصحاب نظرية المؤامرة يجب ان يبتعدوا عن هذا المقال لان كل ما ذكر وسيذكر هي مجرد صدف ، فقد جاءت الصدفة وحدها بالمحامي ساطع الحاج ليرسم وثيقة الثورة ، فقد فعلت الصدف بالثورة الأفاعيل فوحدها الصدفة هي التي انجبت الاصم الكبير حاميا” لصناديق انتخابات النظام ومن صلب اخيه خرج الأصم الصغير قائدا للثورة ،
اليست هي ذات الصدفة التي جعلت محمد مصطفي ابن خالة البشير مؤسسا” للتجمع ؟ ألم تكن هي الصدفة وحدها التي صنعت من خالد سلك ابن اخت جمال الوالي قائدا للثورة ؟ هي الصدفة وحدها التي جعلتنا نكتشف بعد أشهر من الثورة ان هناك شهداء لفض الإعتصام داخل ثلاجات الموز بالمشارح .
لذا من المعيب ان نشكك في أختيار حمدوك للمحامي نبيل اديب رئيسا” للجنة تحقيق فض الإعتصام فهي الصدفة وحدها التي جاءت بنبيل اديب محاميا” لصلاح قوش قبل سنوات .
فالصدف قد لعبت دورا” هاما” في هذه الثورة حيث اكتشفت قوى الحرية بالصدفة ان احمد ربيع قد سافر مع حميدتي لجوبا دون تفويض و ان الاصم قد سافر دون تفويض بالصدفة لاثيوبيا و ذات الصدفة جعلت حمدوك يكتشف فجأة بان قحت ليس لديها برنامج اسعافي جاهز ، و الصدفة وحدها جعلت حزب الامة يسحب عضويته قبل فض الإعتصام بساعات ، الصدفة وحدها يا سادتي التي جعلت المهنيين يكتشفوا بان ثورة اكتوبر دعوة كيزانية و ذات الصدفة جعلتهم يكتشفوا ان الإحتفال بها واجب ثوري .
الصدفة هي التي جعلت قوي الحرية تكتشف ان رفع الطوارئ سيطلق سراح قادة النظام فقررت ان تمدد قانون الطوارئ .
الصدفة وحدها جعلت قحت تنشر صور حميدتي بطلا” في ميدان الاعتصام و الصدفة اكتشفت قحت ان حميدتي خائن .
الم تكن هي الصدفة وحدها التي جعلت المهنيين يغيروا من مطلبهم بزيادة الإجور لإسقاط النظام ؟
وذات الصدفة هي التي جعلت الامام الصادق يكتشف ان بوخة المرقة ستتحول لثورة .
ألم يكن قرار فض الإعتصام غير مقصود به الإعتصام بل المقصود فض كولومبيا و بالصدفة فقط قامت القوات بفض الإعتصام و حدث ما حدث .
كل ما حدث وما سيحدث ليس فوضي بل هي صدفة
Muhammad Alsir