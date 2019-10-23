مدير المناهج: لن أستخدم المناهج لتمرير أفكار الجمهوريين

رفض مدير المركز القومي للمناهج، د. عمر القراي، اتهامات ضده بشأن إمكانية عبثه في المناهج لصالح نشر أفكار الحزب الجمهوري.
ووصف القراي في تصريحات لمصادر أمس، من يرميه بتلك الاتهامات بـ “المخطئ والمتعجّل”، وقطع بأنه لن يستأثر بالمنصب لنفسه أو يستخدمه لتمرير أجندة حزبية.
وكشف القراي بحسب صحيفة الصيحة، عن اجتماعٍ وشيك بالمعلمين والمختصين للتشاور حول ما يمكن عمله لتطوير المناهج، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة.
وكان قرار تعيين القراي مديراً للمناهج، أثار ردود فعل واسعة بين المعلمين، حيث أعتبره البعض غير مناسب للمنصب لكونه يؤمن بأفكار الحزب الجمهوري، وذلك بمنصب يتطلب الحياد والاعتدال في الفكر، بينما انبرى آخرون للدفاع عن الرجل الحائز على شهادات عليا في المناهج تخول له الإسهام في رفعة التعليم بالبلاد.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
magdi
2019/10/23 at 12:59 م (UTC 2) رابط التعليق
لو راجل يا خراي غير المناهج بوضع افكار حزبك الفاسدة عشان تعرف ان الله حق. بعد كده احنا الاباء اللي حا نراجع الدروس مع اولادنا عشان لو في تغيير سالب نتعامل معاكم بشغل الرجال ..