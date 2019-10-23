مجلس الوزراء يحدد العمل بالتوقيت الشتوي

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ اعتباراً من أول نوفمبر 2019م ويستمر حتى نهاية مارس 2020م، لتكون بداية العمل في جميع أجهزة الدولة في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً وذلك لساعات العمل المحددة لفئتي العاملين ثماني أو تسع ساعات.
ولحكومات الولايات الحق في تحديد ميقات بدء العمل حسب مواقيت شروق الشمس فيها.
الصيحة
1 التعليقات
فيصل
2019/10/24 at 12:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا عالم التوقيت الشتوي ساعات العمل فيهو بتبدا متاخرة لان شروق الشمس متاخر. وهذا ما يعمل به في كل دول اوروبا. الساعة السابعة والنصف في الصيف بتصير الثامنة والنصف في الشتاء. لانو هنا لحدي الساعة ستة ونصف صباحا الدنيا ضلام. فهنا بجروا الساعة كما اوضحت. فافتكر سبعة ونص دي بدري خصوصا للتلاميذ.