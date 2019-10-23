وزير الإعلام يشهد حفل الثورة بمعرض الكتاب

أحيا الفنان أحمد أمين في الثامنة من مساء أمس، حفلاً ضمن فعاليات البرنامج المصاحب بمعرض الخرطوم الدولي للكتاب بالمسرح الداخلي الصالة (٣)، شرفه وزير الثقافة والإعلام الإستاذ فيصل محمد صالح. حيث احتشد المسرح بالجمهور وخاصة من الشباب الثوار والكنداكات وهم يتفاعلون مع أمين في مشهد مؤثر وقد تغنى الفنان بعدد من أغنياته الخاصة التي عرف بها عقب الثورة، وخاصة أغنيته الثورية (مدنية حرية وسلام) التي لاقت قبولاً لافتاً لدى المستمعين والثوار و تفاعلوا مع كلماتها التي صاغها الشاعر بشرى البطانة ووضع لحنها الفنان أحمد أمين و تحدثت عن شهداء الثورة خلال عملية فض اعتصام القيادة العامة. تجدر الإشارة إلى أن ثورة ديسمبر المجيدة والتي خرج فيها الشعب في ثورة عارمة تحولت لثقافة وأدب وفن صار أهزوجة للشباب بل أفرزت فنانين وشعراء في الكلمة الثورية والوطنية التي تدعو للانتماء للوطن و للأرض بعد أن أيقظ هتاف المتظاهرين الثبات.
سونا