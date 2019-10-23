دعم متضرري السيول والأمطار بالجيلي وودرملي

وزعت منظمة التواصل والتراحم صباح اليوم بمنطقتي الجيلى وودرملي اعانات عينية ومادية لمقابلة الاضرار التى نجمت من الأمطار والسيول التي ضربت المنطقتين
وصرحت دكتورة ابتسام محى الدين الحضرى الامين العام للمنظمة بان المبادرة تاتى فى اطار جهود المنظمة فى المساهمة فى الأعمال الخيرية والاجتماعية
موضحه بان المنظمه انشئت حديثا من خريجى جامعه الخرطوم دفعه 1978 وهى تهدف الى دراسة ومناقشة أحوال الأعضاء العامة والوقوف على مساعدتهم عن طريق تقديم العون اللازم لهم وتحقيق روح التكافل عن طريق مد يد العون و المساعدة بين الأعضاء مع ترسيخ قيم الإخاء و المواساة و المؤازره وذلك بالعمل على كفالة الأيتام والأسر الفقيرة ورعايتها من خلال إيصال تبرعات المحسنين النقدية والعينية إلى مستحقيها الى جانب الاسهام الفعال في بناء الاسر الضعيفة وذلك باقامة مشاريع غير استثمارية .
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