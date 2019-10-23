تسلمت وزارة المالية 18 ألف دولار و194 ألف جنيه مخصصات وزير الصناعة من مجلسي ادارة كنانة والنيل الأبيض

سلم السيد/ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة وزير المالية المكلف وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مبلغ 18.350 دولار (كاش)عبارة عن مكافأة لاجتماعه كرئيس مجلس إدارة سكر كنانة، بالاضافة إلى مبلغ 194.015.25 جنيه سوداني بالشيك رقم 069557 عبارة عن مكافأة اجتماعه كرئيس مجلس إدارة شركة سكر النيل الأبيض، قام بتسليمه لوزارة المالية ووجه بإيداع هذه المبالغ في الخزينة العامة للدولة، علماً بأن وزير الصناعة والتجارة رئيس لمجلس إدارتي شركة سكر كنانة وشركة سكر النيل الأبيض .
تعتبرهذه خطوة جريئة وغير مسبوقة والتى تمثل تطبيقاَ عملياً لشعارات حكومة الفترة الإنتقالية، المتمثلة في خدمة الشعب دون النظر إلى المصالح الشخصية والمكاسب المادية
إعلام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
23/10/2019م