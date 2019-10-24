بالفيديو .. بعد القبض عليها .. التلفزيون الإيراني يذيع اعترافات “شبيهة انجلينا جولي”

بث التلفزيون الإيراني الرسمي مقطع فيديو لاعترافات الفتاة سحر تبر التي حاولت التشبه بالممثلة العالمية “أنجلينا جولي” من خلال إجرائها لعدد من عمليات التجميل خلال الفترة الماضية.
وخلال المقطع اعترفت الفتاة بأنها التقطت مئات الصور على تطبيق انستغرام خلال السنوات الثلاثة الماضية قائلةً “أحببت أن أكون مشهورةً” ومضيفةً “نظرًا لأن لديها جيشًا من المتابعين، فإنها تعتقد أن طريقها كان صالحًا وأنها كثفت أنشطتها”.
وقال تقرير للتلفزيون الإيراني أنه تم اتهام “مشهورة انستغرام” بعدة تهم أبرزها “الترويج للعنف” و “عدم احترام الحجاب” و “تشجيع الفساد بين الشباب”.
من جهتهم انتقد الكثير من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي نشر الاعترافات تحت الإكراه بهذه الطريقة، خاصة أنه تم بث المقطع قبل عرض الفتاة على القضاء أو إدانتها بشكل رسمي وهو ما يعد مخالفاً للقانون.
صحيفة المرصد