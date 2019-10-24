إغتيال مهندس ديكور داخل شقة بالحلفايا بسبب مفتاح والقبض على المتهمين

قتل عاملان في بقالة بحي الحلفايا مهندس ديكور بعد أن سدد له أحدهما طعنتين بسكين على القلب والظهر نتيجة خلاف بينهم في مفتاح شقة .
وبحسب تفاصيل الجريمة وفقاً لشهود عيان ، أن القتيل المهندس حسن يوسف حسن وهو من أبناء الشرفة بركات بولاية الجزيرة ، يعمل مهندس ديكور للبناية التي تجاور البقالة وحضر أمس لإكمال عمله في إحدى غرف البناية ، والتي يستغلها المتهمون سكناً مؤقتاً وطلب منهم مفتاح لإكمال عمليات التشطيب ومنحوه المفتاح .
وبعد إنتهاء من عمله طلبوا منه إعادة المفتاح لكنه رفض بحجة أن الغرفة بها أمانات وتشاجرا معه وقام أحدهما بطعنه بسكين في ظهره وحاول المجني عليه التصدي له وعاجله بطعنه أخرى في شريان القلب أدت الى وفاته وتركوه سابحاً في دمائه وذهبا الى قسم الشرطة لفتح بلاغ ضده ظانين أنه لم يمت .
في هذه الأثناء حضر إبن عم القتيل الى القسم وأبلغ بالوفاة وأرشد على المتهمين وهم في داخل القسم ، وتم التحفظ عليهم بتهمة القتل وفتح بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي ز
وبحسب صحيفة الدار ، نقلت الجثة الى مشرحة أم درمان وبعد إكمال التشريح تم تشييعه في موكب مهيب الى مقابر الشرفة بركات .
الخرطوم ( كوش نيوز )
1 التعليقات
wad elhooba
2019/10/24 at 11:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
ربنا يرحمه ويغفر له فى ذمة الله مات مظلوم!!
أما المجرمين اللهم أريهم عقاب من قتل نفس بغير حق!!!! وبعد القبض عليهم أتمنى من أهل المرحوم القصاص على الرغم من أنهم لا يساوون ضفر منه،، القتلة الجاهلون،،،