سودانيات ينظمن وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بعدم التوقيع “سيداو”

تعتزم مبادرة سودانيات ضد سيداو تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بعدم التوقيع على اتفاقية سيداو في الواحدة من ظهر اليوم والجدير بالذكر ان تصريحات وزير العدل نصر الدين عبد الباري التي طالب فيها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالتوقيع على كافة الاتفاقيات الدولية وجدت جدلاً واسعاً من خبراء وقانونيين ومحللين سياسيين وكيانات تتعلق بالمرأة.
الخرطوم: عثمان الطاهر
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
ساخرون
2019/10/24 at 11:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
وتحركت المهيرات الطاهرات العفيفات،اللاتي يعرفن قيمة أنفسهن وعقيدتهن،ولا يحتجن للمواثيق الغربية التي تلائم تلك البيئات المجردة من كل ما يربطها بالسماء
هلا تأملنا ؛ ماذا جنت المرأة في الغرب من تلك المواثيق؟إن هي إلا حبرٌ على ورق
المرأة في الغرب جردوها من ثيابها فتجردت من كل شيء،اعتبروها أيقونة جمال ،وعبدوا جسدها، أما روحها فمحطمة ،ارجعوا لاعترافات الشهيرات، وتاريخ وقصص الاغتصاب
السيول تأتي هادرة تجرف كل ما أمامها،لكنها تحمل الزبد ،وقد قال تعالى “فأما الزبد فيذهب جفاءً وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض”
إلى الأمام أٌخياتي ،حتى يعرف الديموقراطيون ممن تجمعهم قحط إن هناك صوتٌ آخر غير صوت كنداكاتهم
فلا نامت عين قحطي ناعق
وتبا لذاك النابح في محيط الاعتصام بأن لا ولاية لرجل على أهل بيته