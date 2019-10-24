السودان يؤكد خلو جميع الماشية التي أرجعتها السعودية من الأمراض

كشفت إدارة ميناء بورتسودان “هيدوب لصادر الماشية”، عن إجراء فُحُوصاتٍ مُتكاملة للمواشي التي أعادتها المملكة العربية السعودية مُؤخّراً، وأكّدت خلو المواشي من الأمراض، وقطعت بأنّ إجراءات الفحص لم تُسجِّل أيّة حالة إصابة بأمراض الحيوان.
وقال مدير ميناء “هيدوب” محمد حسن مختار بحسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ المحاجر البيطرية قَامَت بدورها في إجراءات الفحص والمُراجعة للماشية ولم تُسجِّل أية حالة إصابة بأمراض الحيوان، وأعلن أنّ المحجر البيطري بصدد رفع تقارير الأطباء للسُّلطات المُختصة، وعزا مختار أسباب نفوق المواشي للجوع ونقص المياه لاحتجازها لفتراتٍ طويلةٍ خلال فترة إرجاعها للسودان، ودعا إلى فك حظر صادر الماشية لانتفاء أسباب عدم التصدير.
الصيحة
1 التعليقات
الكلس
2019/10/24 at 3:45 م (UTC 2) رابط التعليق
امشوا اقنعوا الديك , اللي لسه مفتكر نفسه معارض للحكومة و ما مصدق انه بقا وزير