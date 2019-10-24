غندور: سيداو ضد ثوابت الإسلام

دخل حزب البشير، في خط الجدل بشأن اعتزام الحكومة الانتقالية على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز، ضد المرأة “سيداو”.
وقال رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: سيداو تعتبر أكثر وثيقة في العالم تضرب الإسلام في ثوابته، وتعمل على تشويه الثقافة السودانية”.
ووجه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وزارة العدل بمصادقة السودان على كافة المعاهدات الدولية.
باج نيوز
1 التعليقات
الي الجحيم يا ماركس ويا ملحد ويا علماني
2019/10/25 at 12:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
لو الشيوعي الكيسو فاضي حمدوك والعلماني المعتوه بتاع العدل صدقوا علي شئ ضد الإسلام فليحضروا اكفانهم ليحشروا مع ربهم ماركس