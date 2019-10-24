مشاركة لافتة لـ”دسيس مان” بفعالية للدعم السريع

لفت محمد يحيى “دسيس مان”، يوم الخميس، الأنظار، بمشاركته في تدشين قافلة صحية لقوات الدعم السريع.
وتحول “دسيس مان” بطريقته المميزة في تأليف وإلقاء الشعارات إلى أحدى أيقونات اعتصام القيادة العامة الذي أطاح بالبشير.
وتفاعل منسوبي الدعم السريع مع مداخلة الدعم السريع، ومما جاء فيها: “يا ملاريا هوي أرجع ورا .. الدوا كبس كبساً كبسا، والدعم دعم .. دعماً دعما”.
وانتقد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ممن يحملون الدعم السريع مسؤولية مجزرة القيادة العامة، مشاركة دسيس ما في الفعالية، وأعتبروها “سقطة للشاب الثوري” بيد أن آخرين نوهوا إلى مشاركة مدنيي السيادة “محمد الفكي، عائشة موسى، رجاء عبد المسيح” في ذات الفعالية، وقالوا إن على النشطاء أن يعووا بأن نجاح الفترة الانتقالية قائم على تعاون المدنيين والعسكر في السلطة.
باج نيوز