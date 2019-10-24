وزارة العدل تتسلم مذكرةاحتجاجية من مبادرةسودانيات ضدسيداو

تسلمت وزارة العدل مذكرة احتجاجية من اللجنة العليا لمبادرة سودانيات ضد سيداو بشأن اتفاقية سيداو، وأبانت المذكرة أن المرأة السودانية ترفض المصادقة على اتفاقية سيداو لوجود بنود تتعارض مع التقاليد و القيم والأعراف السودانية، كما تعمل على إلغاء قوانين الشريعة المتعلقة بالأحوال الشخصية وأحكام الأسرة في القوانين السودانية.
وأكدت الأستاذه إيمان سيد أحمد ممثلة اللجنة العليا لمبادرة سودانيات ضد سيداو أن المصادقة على اتفاقية سيداو الذي يلغي قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة هي تجاوز سافر لثقافة البلاد، وأشارت الى أن المصادقة على اتفاقية سيداو َمهدد للسلَام الاجتماعي والاستقرار السياسى.
وأكدت إيمان أن وزير العدل – وفقا للوثيقة الدستورية – لايملك صلاحيات تعديل القوانين او المصادقة على اتفاقيات دولية.
وقالت إيمان إن التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات لا ينبغي أن يتم دون دراسة؛ وذلك لأثرها على الأمن السياسي والمجتمعي والاقتصادي، وأشارت إيمان الى أن اتفاقية سيداو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وهوية الأمة وهي تنص على إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التى تشكل تمييزا ضد المرأة.
ودعت إيمان وزير العدل إلى ضرورة المحافظة على التقاليد و القيم الإنسانية وقالت لا يجوز التوقيع على أي اتفاقية ليست محل إجماع للشعب السوداني، وأعلنت مناهضة و مقاومة ذلك بجميع الوسائل المشروعة والسبل القانونية.
سونا