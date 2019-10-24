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سياسية

2019/10/24

2019/10/24


البرهان :وضع السودان في قائمةالإرهاب يهددنجاح الفترةالانتقالية.



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أوضح الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أن وضع السودان في القائمة الأمريكية للإرهاب يهدد نجاح الفترة الانتقالية ويضع العراقيل أمامها، مؤكدا تطلعه لمنتدى قمة سوتشي لمساعدة السودان في تجاوز تداعيات وضعه في هذه القائمة.

وشكر البرهان – لدى مخاطبته اليوم ختام منتدى قمة سوتشي بروسيا – رئيس الوزراء الإثيوبي والاتحاد الأفريقي ومفوضية السلم والأمن الأفريقي ومنظمة الإيقاد وكل أشقاء وأصدقاء السودان لمساهمتهم في تحقيق الاتفاق السياسي في السودان، مبينا أن السودان الآن يستشرف مرحلة جديدة بعد ثورة شعبية عظيمة قادها شبابه ونساؤه وانحازت له فيها القوات المسلحة، مشددا على أن السودان الآن يقوم بعمليات إعادة البناء والتنمية والإعمار عبر شراكة وطنية خالصة بين القوات المسلحة وقوى الثورة.

سونا

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