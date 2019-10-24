وفد الجبهة الثورية يصل الخرطوم

قال الاستاذ التوم هجو القيادي بالجبهة الثورية إن الخطى تمضي بعزم وإرادة سياسية قوية نحو تحقيق السلام الشامل والعادل في البلاد، مشيرا الى ماحققته أطراف التفاوض بجوبا من تقدم في عملية السلام.
وأوضح – في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب وصول وفد الجبهة الثورية للبلاد اليوم – أن هناك وفدا من حركة جيش تحرير السودان برئاسة مني اركو مناوي سيصل السبت القادم للبلاد، مبينا أن هذه الزيارات تمكن الجبهة الثورية من تقوية وجودها بالخرطوم لتكون لصيقة بقواعدها وجماهيرها.
من جانبه أوضح محمد داؤود رئيس حركة تحرير كوش وعضو الهيئة القيادية للجبهة الثورية أن الوفد سينخرط في لقاءات مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية للوصول الى كلمة سواء بشأن مستقبل السودان، مؤكدا ضرورة مخاطبة جذور المشكلة السودانية حتى يتحقق السلام الشامل والعادل والمستدام .
الى ذلك أعربت الأستاذة إيثار خليل إبراهيم القيادية بالجبهة الثورية عن شكرها وتقديرها لحكومة الجنوب برئاسة الفريق سلفاكير ميارديت لاستضافتها لمفاوضات السلام السودانية، وقالت إن أطراف التفاوض على قناعة تامة بضرورة إرساء سلام عادل وشامل يخاطب جذور الأزمة، مبينة أن ماتم من توقيع على الإعلان السياسي وعلى وقف العدائيات يمثل خطوة في طريق استكمال عملية السلام؛ فضلا عن مساهمته في إدخال المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق الحرب.
سونا