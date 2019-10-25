تغييرات وإعفاءات واسعة بجامعة القرآن الكريم

أصدر مدير جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، بروفيسور أبكر عبد البنات آدم إبراهيم أمس، قرارات قضت بإعفاء نائب المدير وعمداء كليات بالجامعة.
ونوه المدير إلى أن القرارات تصب في اتجاه مرحلة التغيير الذي تنشده مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، معلناً إعفاء جميع عمداء الكليات والعمادات والمراكز وتعيين عمداء جدد، وأشار إلى أن التغييرات تجئ في إطار سياسة الجامعة الجديدة لمواكبة مطلوبات المرحلة المقبلة.
كما أصدر مدير الجامعة بحسب صحيفة آخر لحظة، قراراً قضى بإعفاء د. عثمان أحمد محمد البشير نائب المدير، وتعيين د. الطيب عبد القادر خلفاً له في منصب نائب المدير.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
هجووووم كاااسح
2019/10/25 at 6:53 م (UTC 2) رابط التعليق
عبدالبنات وما عبدالله
ولي جامعه الدين وما جامعه اخري
كده بس!!!!ورجااااااله
اغاظه من الشيوعي وبن علمان لكل مسلم
قربت يا أعداء الله
ما تجروا بس
الإرهاصات بتقول ايامكم قربت
عمار
2019/10/26 at 12:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
وضع كلمة (الفساد) بالخط العريض فوق خبر فصل أساتذة جامعيين في جامعة قرآنية إسلامية هو ما لم يقله عبد البنات الذي فصلهم فمن أين أتى موقع النيلين بالفساد ولماذا يشهر بهؤلاء الأساتاتذة الأجلاء ويغتال شخصياتهم؟ هذه قضية جنائية جاهزة.