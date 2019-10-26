صغيرون:التوسع الكبير في الجامعات يتطلب وقفة تصحيحية

عدت بروفيسور انتصار صغيرون الزين وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الامتداد الأفقي الكبير جداً للتعليم العالي في السودان خلال الثلاثين عاماً الماضية وما أفرزه من وجود أكثر من “34” جامعة حكومية، و”20″ جامعة خاصة، و”87″ كلية أهلية وخاصة وأجنبية، واحدا من أكبر التحديات التي تواجههم على مستوى التعليم العالي، معتبرة أن هذا التوسع الكبير؛ شكل خصماً على الجودة ما استدعى الوقفة والمراجعة لهذه الأوضاع، ووصفت ما حدث للتعليم بأنه “تدمير ممنهج” من واقع أن أصحاب ثورة الإنقاذ كانوا يُدْرِكُون تماماً أن التعليم هو الذي يؤدي للفهم والرخاء في البلاد ما دفعهم لتدميره – على حد تعبيرها. وقالت “صغيرون” خلال مخاطبتها بمنطقة أربجي بمحلية الحصاحيصا مساء أمس حفل تأبين الشهداء الذي نظمته لجان المقاومة بالمنطقة، إن الثورة قامت من أجل تصحيح هذه الأوضاع التي أقرت بأنها تحتاج فترة من الزمن غير أنها أشارت إلى أن مهمتهم الآن هي البدء في هذا العمل. وتابعت: بما أن الثورة هي حرية سلام وعدالة؛ فمن الواجب أن نعترف بأن هنالك بعض الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، في إشارة لبروفيسور سمية أبو كشوة وزيرة التعليم العالي السابقة ونجاحها في تأمين موارد مالية للبحث العلمي بالجامعات باعتبار أن البحث هو أساس التطور والنماء. وأعادت التأكيد بضرورة أن تكون هنالك وقفة تصحيحية فيما يخص التوسع الكبير في الجامعات نظراً لأن البيئة الجامعية غير ملائمة للدراسة سواءً في كليات التربية التي تُخرج المدربين، أو في الطب والعلوم الصحية التي تُخرج الأطباء والممرضين وغيرهم، أو في المجالات الهندسية والدراسات الإنسانية المتنوعة على حد وصفها، كما أكدت أن البيئة من حيث الأستاذ الجامعي وما يعانيه، والبنيات التحتية، غير مساعدة تماماً ما يحتم التوقف عندها طويلاً كأحد الأهداف التي قامت من أجلها الثورة. وكان متحدثون في الاحتفال قد أشاروا إلى تراجع مستوى التعليم العالي تراجعاً مخيفاً بفعل الفصل التعسفي الذي قالوا إنه طال مئات الأساتذة بجانب هجرة الآلاف منهم في ظل تدني الأجور، وعدم توفر البيئة الصالحة للبحث، يضاف لذلك عمليات الإقصاء لأصحاب الخبرات من رجال التربية والتعليم غير الموالين للتوجهات “الإسلاموية” على حد وصفهم- في إطار سياسة التمكين البغيضة، هذا بجانب ما أسموه “شيطنة المناهج” السابقة عبر توظيف خدعة أسلمة العلوم التي قالوا إنها تناقض المفهوم الصحيح لعالميتها. وأكدوا أن ما حدث تم في ظل توجه رسالي عرقي تحت مسمى “المشروع الحضاري” الذي يتوهم أصحابه امتلاك الصواب الكامل – على حد تعبيرهم
سونا
3 التعليقات
علي
2019/10/26 at 10:10 م (UTC 2) رابط التعليق
مشيتي إنتي وخالتك ناس الحلة عاملين ليكم دي جي وللا شنو؟ نظام حلتنا استلمت البلد وكدي.
كدودة
2019/10/26 at 10:57 م (UTC 2) رابط التعليق
1/إعترافك بالجهود المبذولة سابقا من الوزيرة أبو كشوة يستحق الاحترام ولو أن به رائحة تحيز جندري.
2/ الذي قلل الجودة هو العقوبات الدولبة وليس التوسع.
3/ إطلاق شائعة بعدم جودة شهادات السودان الجامعية سيسبب الضرر لمئات آلالاف من خريجينا داخل وخارج السودان وهو تصريح يشبه تصريحات وزير الصحة بوجود الكوليرا وحمى الوادي المتصدع في السودان مما سبب إرجاع الماشية السودانية من الخارج.
4/ ماذا استفدنا من الجودة والفهم الذي سبق الإنقاذ فكل قادة الإنقاذ وما سبقها من خريجي أفضل كليات جامعة الخرطوم وما أسقطهم إلا طلاب وخريجي جامعاتهم الجديدة وهذا يثبت أنهم أذكى من جيل التفرد والامتياز التعليمي السابق المحتكر للساحة السياسية.
5/بدلا عن تدمير الجامعات الجديدة لصالح جامعة الخرطوم أرفعوا مستواها إلى مستوى جامعة الخرطوم.
ابو الزينة
2019/10/27 at 7:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذه الاستاذة تحمل كما هائلا من الافكار السالبة التي اقعدت هذه البلاد – منها علي سبيل المثال نظرتها تجاه التعليم التقني والتي تري ان يتوقف عند الدبلوم وحرمان اصحابه من المواصلة اكثر من ذلك وكأن الدولة تضمن الوظائف لكل الخريجين – ثم عادت وشنت حرب علي التوسع في التعليم العالي والجامعات وكأنها تحلم بعودة الهيمنة والسيطرة للجامعات الي خرجتها ولا تريد ان تري اي مؤسسة تعليمية خلافها تتسيد الموقف – وذلك بدلا من ان تسعى علي البناء علي ما هو كائن وتحسينه والارتقاء به وان لا تسعي لمحوه واعادته الي الصفر حال اغلب الثورات التي ضلت الطريق – خلاصة القول ان التعليم في حاجة الي دماء شابة تحمل الجديد المفيد وليست الرجعية والتغني والحنين للماضي (زمن كانت الدستة خمستاشر واللحمة تباع بالمتر ).