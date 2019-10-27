بالصور .. على طريقة عادل إمام … أب مصري يفاجئ ابنته وعريسها ويشاركهما الغرفة في شهر العسل

أقدم أب مصري على تكرار ماحدث في المشهد الشهير للفنان عادل إمام، من فيلم “عريس من جهة أمنية” محاولة منه لإبعاد ابنته “حبيبة” عن زوجها “طارق” تعبيرا عن حبه وتعلقه الزائد بها، انتقلت من شاشة السينما إلى الواقع مع “محمود” و”دنيا” لكن بطريقة أكثر كوميدية بعد نحو 15 عاما من المشهد الأصلي .
ووفقا لصحيفة “الوطن” المصرية ، فيعود المشهد الحقيقي الذي مر به كلا من محمود أبوالنور وزوجته دنيا مجدي، إلى ثاني يوم زواجهما ، حينما ذهبا للإفطار بأحد الفنادق وعند عودتهم وجدا أهلهما مازالا متواجدين، والأهم هو جلوس والد العروسة على السرير بنفس طريقة عادل إمام في فيلمه المصور عام 2004، قائلا عند رؤية ابنته بصحبة زوجها: “أنا محضرلكم حته بروجرام إنما إيه”؛ لتنهال الضحكات بين الجميع مقررين في النهاية توثيق تلك اللحظة بعدد من الصور.
ووصف “العريس” اللحظة الموثقة بالصور، بالمميزة خاصة أنه يرى والد زوجته مثل الأب المحترم، قائلا خلال حديثه مع “أنا رزقي كان في حمايا وحماتي ومراتي”.
وبعيدا عن أحداث الفيلم الكوميدي، كان “مجدي” كل ما يهمه هو زوج صالح لابنته الكبيرة “دينا” حتى أنه لم يطلب من زوجها قائمة المنقولات الزوجية أو مؤخر صداق بل اشترط أن يصبح مؤخر ابنته “سورة الملك”، حسبما قاله العريس محمود، لافتا: “مطلبش مني غير إن بنته تكون مبسوطة”.
صحيفة المرصد