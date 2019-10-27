انتحار طالب وطالبة غرقاً في حادثتين منفصلتين

شهدت محلية الخرطوم أمس حادثتي انتحار غرقاً منفصلين حيث أقدم طالب يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ، على إنهاء حياته وذلك بالقاء نفسه من أعلى كوبري المك نمر إلى داخل النيل حيث تم إخطار شرطة النجدة “999” بالحادث و التي تحركت إلى موقع الحدث وعثرت على حقيبة تخص المنتحر و اتصلت بشرطة الدفاع المدني وباشرت بحثها عن الطالب واتخذت إجراءات جنائية بقسم الخرطوم شمال وقد تم التعرف عليه بواسطة أحد الأفراد بالقسم وذلك بالإطلاع على بطاقته القومية والاتصال بأهله باحدى الولايات وبأهله الذين يقيم معهم ببحري.
كما انتحرت بحسب الدار، طالبة تدرس بجامعة السودان جهة الشاطئ بغابة السنط بالخرطوم وقد تم العثور على رقمها الوطني ورسالة داخل حقيبتها مكتوبة بخط يدها توضح أسباب انتحارها وهواتف أسرتها وحددت موقع منزلها بام بدة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
2 التعليقات
ود بندة
2019/10/27 at 2:48 م (UTC 2) رابط التعليق
الله واكبر.. آثار العلمانيين ظهرت.. شباب في منتصف الطريق يغادروا القروب بطريقة فلم تايتانيك.
ظهور الجمهوريين والسطو المسلح والكاسيات العاريات وحالات الانتحار وسيداو وقحت دا من علامات الساعة.
عباس احمد
2019/10/27 at 5:24 م (UTC 2) رابط التعليق
العلامات الذكرتها دى يا ود بنده والعن منها فى دول اسلامية من زمن طويل قبل ان نولد والى الان لم تقم القيامة القيامة دى علمها عند الله والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها علاماتها الصغرى والكبرى و كل ما ذكرته لم يكن من ضمنها فلا تشرع من نفسك ودع الخلق للخالق وربك اعلم بمن اتقى .