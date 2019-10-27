الراحل وليد النقر: (زوجتي تراني جميلاً بالرغم من جسدي المشوه)

احتفى في وقت سابق محارب السرطان الراحل وليد النقر بزوجته ورفيقة دربه يسرا من خلال رسائله معها على فيسبوك قائلاً إنها لا تزال تراه جميلاً على الرغم من التشوهات التي تركتها العمليات الجراحية في جسده وهو ما جعله يحتفي بها على الدوام بأنها شريكة حياته وحبه وسنده في الحياة في الوقت الذي انهمرت فيه على مواضع التواصل الاجتماعي الرسائل التي تحمل في فحواها كلمات النعي الأليم لمواساتها في فقدها الجلل بعبارات مليئة بالحزن والألم.
فيما وصف الغالبية العظمى من أصدقاء ومعارف الراحل محارب السرطان وليد النقر زوجته الأستاذة يسرا فؤاد بالقوية والصامدة بعد أن ظلت بحسب السوداني لصيقة بزوجها في كل مراحل علاجه وهي تدعمه نفسياً ومعنوياً بكل قوة وثبات دون كلل أو ملل وهي تبعث الأمل بداخله والابتسامة لا تفارق شفتيها في أحلك الظروف مؤكدة له بأن القادم أحلى و أجمل.
الخرطوم: (كوش نيوز)