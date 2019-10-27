وزير أسبق: سنعود للحكم ونرفض الاستهبال

وجه القيادي بتحالف نهضة السودان، رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار، رسائل شديدة اللهجة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته، وهدد بتحريك الشارع لإسقاطها خلال أسبوع إذا لم يسمح لهم بالمشاركة في السلطة .
واستمرار الحال كما هو عليه، ولكن عاد وقال: (نحن مع الحكومة إذا مشت صاح)، ووصف مسارخلال لقاء تنويري لقيادات التحالف عن الوضع السياسي أمس الحكومة بانها حكومة (شنط ماعندها علاقة بالسودان .. 5 وزراء جايين من برة) ، وقال (لولا حميدتي لكان مشو الشارع)، في إشارة الى دوره في تثبيت الوضع الجديد، وأكد مسار أن الحكومة الانتقالية لا ينطبق عليها معيار الكفاءات .
ولا تمثل كل السودان، وقال (نحن مفتحون ومافي زول عندو فيتو علينا ولانقبل أن يحكمنا أحد بالقوة والاستهبال)، ورحب مسار بقيام انتخابات مبكرة، وقال (لو قامت بكرة نحن جاهزين)، وأضاف (دي حكومة أقلية ماحيجبوا 10 دوائر)، من جهته وصف رئيس تحالف نهضة السودان تجاني سيسي الإعلان الدستوري بالمعيب، وأوضح أن الحكم الفدرالي هو الأنسب للبلاد .
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