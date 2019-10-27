الارصاد: انخفاض الحرارة في جميع انحاء البلاد

توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة تراجع الفاصل المداري إلى اقصى الجنوب الشرقي للبلاد وهطول امطار خفيفة بسلسة جبال ولاية البحر الأحمر.
وأوضحت وحدة الإنذار المبكر في تقريرها أن درجات الحرارة انخفضت بشقيها العظمى و الصغرى خلال الـ24 الماضية ورصدت أعلى درجة بمدينة كسلا، حيث سجلت 38 درجة و رصدت أدنى درجة بمدينة سنار، حيث سجلت 16 درجة.
وأشارت الوحدة إلى أن درجة الحرارة ستحافظ على قيمها المنخفضة في جميع انحاء البلاد خلال الـ24 ساعة القادمة متوقعة أن تسود البلاد رياح شمالية و شمالية شرقية متوسطة السرعة تتحول إلى نشطة ليلا مع تأثر مناطق شمال و وسط وغرب البلاد بالغبار المثار.
سونا