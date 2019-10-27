الحكومة الماليزية تكشف معلومات خطيرة عن أموال النظام السابق المودعة في بنوكها

قالت مصادر مقربة بأن الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان قامت في سرية تامة بمخاطبة الحكومة الماليزية بشكل رسمي للكشف عن الأموال التي أودعها النظام السابق أو أفراد منه في البنوك الماليزية.
وكشفت المصادر بحسب موقع (السنط) بأن رد الحكومة الماليزية جاء صادماً جداً لحكومة الدكتور عبد الله حمدوك بأن حجم الأموال لم يتجاوز مبلغ الـ60 مليون دولار أغلبها عبارة عن استحقاقات من الحكومة السودانية لبعض شركات البترول فيما لم تبلغ ودائع أفراد النظام السابق مجتمعين المليون دولار. وكانت حكومة حمدوك قد استندت في مخاطبتها على التصريحات التي أدلى بها القيادي بالحرية والتغيير محمد عصمت يحيى بأن الأموال المهربة من السودان من قادة النظام السابق تفوق 78 مليار دولار فيجئ الرد المنسجم مع رد الحكومة الماليزية من السيد وزير المالية إبراهيم البدوي الذي أقال أن مثل هذه التصريحات تبيع الوهم للشعب السوداني.
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