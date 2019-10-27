ماذا قال نهار عن حميدتي؟

قطع القيادي بحركة العدل و المساواة بقيادة (دبجو)، نهار عثمان نهار، بأن النائب الأول لرئيس المجلس السيادي رئيس وفد الحكومة للمفاوضات بجوبا الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، سيحدث اختراقاًَ كبيراً في ملف السلام، ووصف دوره بالمفصلي في العملية، وتمنى أن تكلل جهوده بالنجاح.
وتوقع نهار في تصريحات صحفية، أن تمضي عملية السلام كما مخطط لها تحت قيادة حمدان، وقال إن اهتمام دقلو الشخصي بالمفاوضات يعود لمعرفته بالآثار التي خلفتها الحرب. وشدد عثمان على ضرورة أن يكون هنالك دور للنازحين حتى تنتهي الحرب ويبدأ السلام الحقيقي الشامل، مؤكداً أن جهود العملية السلمية تمضي بصورة متقدمة نحو غاياتها.
الانتباهة