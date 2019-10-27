الدعم السريع: لا علاقة لنا بالمقاطع الصوتية المهددة بتصفية وزير العدل

أكد الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة أنه لا علاقة لقوات الدعم السريع بمقاطع صوتية متداولة في وسائط التواصل الاجتماعي، زعم المتحدثون فيها أنهم ينتمون لقوات الدعم السريع، حرضوا وهددوا خلالها بتصفية وزير العدل نصر الدين عبدالباري.
ووصف جمعة في بيان له الاحد ما تم تداوله بأنه عمل غير قانوني ومثير للفتنة، لافتاً الى أن قوات الدعم السريع ظلت ترقب عن كثب ويقظة إستمرار محاولات البعض في تشويه صورتها، (بنشر الأكاذيب والشائعات المغرضة والمحرضة ضدها، وإنتحال صفة منسوبيها ومن ثم إرتكاب تجاوزات وجرائم ضد المواطنين وترويعهم، في تشويه متعمد لصورة قوات الدعم السريع)، التي اشار الى أنها وبشهادة الشعب السوداني تؤدي مهامها وفق القانون وباحترافية عالية.
وأكد جمعة انهم سيعملون مع جهات الاختصاص للقبض على مثيري الفتنة وتقديمهم للمحاكمة العادلة مشيراً الى إستمرار جهودهم مع القوات النظامية الاخرى والعمل على حماية أمن البلاد ومكتسبات الشعب بتجرد ونكران ذات، نقدم التضحيات دون منّ أو أذى وفاء لعهدنا معكم ـ بحسب نص البيان.
ولفت الناطق باسم قوات الدعم السريع الى دور قواته في حفظ الامن والاستقرار وقال : الدعم السريع ظلت ومازالت تمد يد العون للمواطنين عبر مبادراتها الانسانية والمجتمعية المختلفة، في طول وعرض البلاد ايماناً منها بدورها ومسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن. ومضى جمعة الى أن قواته مشهود لها بالانضباط، مشيراً إلى أنها تعمل وفق القانون ولا تسمح بأية تفلتات أو زعزعة للأمن والاستقرار، وقال: قوات الدعم السريع قوات منضبطة تعمل وفق القانون ومشهود لها بالانضباط والاحترافية..
الانتباهة
1 التعليقات
زول ساى
2019/10/28 at 1:51 م (UTC 2) رابط التعليق
عندما يناصبك بنى كوز العداء فتيقن انك على حق لان بنى كوز يناصرون الباطل دوما وعندما يطلب بنى كوز عدم التوقيع على اتفاقية سيداو فهذا يعنى أن التوقيع عليها ضرورة ملحة وفى أقرب وقت لان بنى كوز هم أهل الباطل وعليه نطلب من الحكومة التوقيع على سيداو فى أقرب وقت ويا بنى كوز ورق تجارتكم بالدين اصبح مكشوفا للجميع ونفاقكم لا يخفى على أحد ويبصره الكفيف ونتاتنة اخلاقكم ازكمت الانوف قاتلكم الله اينما كنتم والى الامام السيد وزير العدل عداء بنى كوز لك هو اكبر دليل على انك مع الحق دوما ولك ان تفخر بان اعداءك هم اهل النفاق بنى كوز