وزير العدل يطيح بـ(8) قيادات عليا

أصدر وزير العدل نصر الدين عبدالباري، قراراً أمس قضى بإعفاء “8” من القيادات العليا بالوزارة وهم: محامي عام جمهورية السودان صديق الشريف، رئيس المكتب التنفيذي، عادل شمس، رئيس الإدارة القانونية بالقصر الرئاسي علي خضر، رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء محمد أحمد علي الغالي، المستشار العام للشؤون المالية والإدارية، فتح الرحمن محمد أحمد الجزولي، مسجل تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، الفاتح بشير الوسيلة، وآسيا عبدالحفيظ أحمد شرف، مدير الإدارة القانونية ولاية الخرطوم ،حسن علي شيخ إدريس.
ووجه الوزير بحسب آخر لحظة، ادارة الشؤون المالية والادارية والجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.
الخرطوم: (كوش نيوز)