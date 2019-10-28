ضوابط لتأمين المولد النبوي بالخرطوم

أعلنت اللجنة العليا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف انطلاق زفة المولد النبوي الشريف اليوم من أمام قسم شرطة ودنوباوي شمال في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بمشاركة الطرق الصوفية والفعاليات والقطاعات المختلفة والشرطة والقوات النظامية ومواطني المحلية، وستجوب الزفة طرق المحلية حتى ساحة مسجد الخليفة بأم درمان.
في السياق، أصدرت محلية الخرطوم حزمة من الضوابط الخاصة بتأمين المولد النبوي الشريف، حيث تقرر الالتزام بالضوابط الممنوحة لجميع الطرق الصوفية والجماعات الإسلامية المشاركة داخل ساحة المولد والتي تشمل البعد عن الغلو والتطرف والخطاب الحاد والتراشق بالكلمات التي تمس عظم المناسبة مع الالتزام باستخدام مكبرات الصوت في حدود المواقع المصرح بها حتى لا تؤثر على المناشط في الخيام الأخرى، فضلاً عن عدم مزاولة المهن غير المنظمة داخل الساحة وفقاً للاشتراطات الصحية والبيئية وحظر استخدام المفرقعات والألعاب النارية وكل ما يهدد السلامة العامة.
وشددت المحلية على جميع المشاركين بالانصياع لتوجيهات الأجهزة المختصة في الدخول والخروج من الساحة وأي توجيهات أخرى تصدر في حينها.
صحيفة السوداني