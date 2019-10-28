الفنان فايز المالكي يظهر في مقطع دعائي لمسلسل جديد ويثير غضب السودانيين “زمن المهازل انتهى”!

أثار الفنان فايز المالكي جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو دعائي لأحد المسلسلات الجديدة على فضائية mbc.
وظهر المالكي بوجه أسود وزي وقبعة تشبه الملابس السودانية ما أثار غضب عددٍ من النشطاء الذين قابلوه بموجة من الانتقادات.
وكتب حساب wad eljabal على تويتر “والله تاني الاعتذار لا بنفع ولا شي .. بعد يومين يطلع يعتذر في فيديو وخلاص .. لا والله هذه اهانات لا يمكن تمريرها مرور الكرام .. ويجب فوراً رفع قضية في البرنامج من المحاميين والحقوقيين .. زمن المهازل انتهى”.
وغرد حساب محمد أحمد أمين “شيء مقزز جداً هذا مش تمثيل ولا يقترب من التمثيل أبداً، هذا تقيلد و من النوع الرخيص”، فيما اتجه آخرون لتبرير المشهد باعتباره ينقل شخصية رجل سوداني وهذه الطبيعة الخاصة للشعب السوداني فكتب حساب قلبي خضر “مثلاً يمثل شخصية السوداني واحد أبيض و عيونة زرق”.
وفي رد فعلٍ لها على الانتقادات الحادة، قامت فضائية mbc بحذف مقطع الفيديو المنشور للدعاية لمسلسل “سريع سريع” على حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ويوتيوب.
صحيفة المرصد