حمدوك يثمن جهود اليابان في دعم السودان

أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك أزلية العلاقة بين السودان واليابان، مثمناً جهود اليابان لدعم السودان في مختلف المجالات لاسيما التنموية.
وأكد د.حمدوك ، لدى لقائه اليوم بمكتبه وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) برئاسة المدير الإقليمي للوكالة بأفريقيا السيد ريوتشي كاتو، حرص الحكومة الانتقالية على تطوير التعاون مع اليابان خاصة في مجال البحوث العلمية والصناعية، مشيراً إلى أن اليابان تعد نموذجاً يُحتذى في مجال الصناعات بصورة عامة والمجالات التكنولوجية بصفة خاصة، مشيدا بالتجربة اليابانية التي تؤكد أن التغيير دائماً يمكن تحقيقه.
من جانبه؛ شكر وفد الوكالة د.حمدوك على استقباله لهم، مشيدين بالجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية من أجل تحقيق السلام باعتباره مرتكزاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة في السودان، مؤكدين حرصهم على تعزيز آفاق التعاون مع السودان خاصة في مجالات التنمية الصناعية والزراعية وقضايا البيئة والمياه.
سونا