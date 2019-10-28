ليناتؤكدمن الفاشر عزم وزارتها تحسين معاش الناس

-أكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة لينا الشيخ عبدالباقى عزم وسعي وزارتها لتوفير سبل كسب العيش الكريم وتحسين معاش الناس من خلال تنفيذ المشاريع المدرة للدخل؛ وذلك لإسناد الأسرة الفقيرة وتشجيع المنتجين وزيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته ظهر اليوم بمقر حكومة ولاية شمال دارفور بالفاشر مع المديرين العامين للوزارات ومديري البنوك والمصارف؛ بحضور والي الولاية المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي على هامش برنامج زيارتها الى الفاشر برفقة نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وأشارت الوزيرة الى أن وزارتها تسعى لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين عبر خطة طموحة يتم من خلالها رفع قدرات المجتمعات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الرائدة والتركيز على معالجة إفرازات الحرب وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، معلنة عن حزمة من المشروعات الاقتصادية التي تعتزم الوزارة تنفيذها بشمال دارفور خلال المرحلة القادمة، واعدة بزيارة أخرى قريبة الى شمال دارفور للمزيد من النقاش والتشاور حول البرامج والمشروعات التي ستنفذها وزارتها.
بدوره؛ أكد والي شمال دارفور استمرار جهود حكومة الولاية للحد من الفقر وتمكين الاقتصاد وتمويل المشاريع المدرة للدخل والاهتمام بمعاش الناس لتخفيف وطأة أعباء المعيشة، مبينا أن التنمية المستدامة تعد إحدى أولويات الحكومة.
وكان المديرون العامون ومديرو الإدارات التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد استعرضوا خلال الاجتماع خطط وزارتهم وإدارتهم للمرحلة المقبلة والتحديات المأثلة، حيث تعرفت الوزيرة على سير العمل بالوزارات والإدارات الخدمية ذات الصلة بوزارتها.
سونا
1 التعليقات
يوسف البشير محمد
2019/10/28 at 7:52 م (UTC 2) رابط التعليق
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