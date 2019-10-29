القائم بالأعمال الأمريكي: رفع السودان من قائمة الإرهاب يتطلب موافقة الكونغرس

أوضح القائم بالاعمال الأمريكي بالخرطوم السفير براين شوكان، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة قانونية وسياسية تتطلب موافقة الكونغرس لإزالته من القائمة.
وقال شوكان خلال لقائه وزير الخارجية أسماء محمد عبد الله أمس، إن وجود السودان ضمن اللائحة يُعد عائقاً أمام دخول الشركات العالمية وتسهيل التحويلات البنكية بين السودان والعالم.
وأعلن عن مساعي لتعزيز التعاون الثقافي وتفعيل برامج وبروتكولات تبادل الأساتذة والطلاب بين البلدين.
وأكدت وزيرة الخارجية على ضروة الدفع الدفع قدماً بالعلاقات بين البلدين والسعي نحو إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تكوين الحكومة المدنية، وقالت إن أن إهتمام الحكومة الحالية ينصب على تحقيق السلام في البلاد وتحسين الأوضاع الإقتصادية، وأشارت إلى تعاون الحكومة الكامل مع الولايات المتحدة فيما يختص بمكافحة الإرهاب.
صحيفة الصيحة